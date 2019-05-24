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Макрон прокомментировал отставку Мэй

Сегодня, 18:23
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Макрон прокомментировал отставку Мэй - фото

Iroz Gaizka/Pool via REUTERS

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Тереза Мэй выполнила мужественную работу на должности премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает BFMTV.

«Тереза Мэй выполнила мужественную работу для реализации Brexit в интересах своей страны и уважения к европейским партнерам», — сказал он.

Французский лидер отметил, это решение Мэй должно напомнить британским политикам «в момент важного выбора, негативное голосование без альтернативного проекта приведет к тупику».

Макрон считает, что слишком рано рассуждать о последствиях этого решения.

«Принципы Европейского Союза будут продолжать выполняться, в частности, приоритет сохранения хорошей работы Евросоюза требует быстрого объяснения», — заявил президент.

По словам Макрона, теперь Соединенное Королевство, руководствуясь своими процедурами, должен назначить нового премьер-министра.

«Франция готова работать с новым премьер-министром Великобритании из всех европейских и двусторонних вопросов», — сказал он.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Теги:   Тереза Мэй Великобритания

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