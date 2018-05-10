Макрон получил премию Карла Великого

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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон получил премию имени Карла Великого за его видение "новой Европы".

Церемония награждения Макрона состоялась в четверг, 10 мая, в немецком городе Ахене. В своей речи Макрон призвал ЕС быть более амбициозной силой в экономической и финансовой сфере, и призвал к более активной интеграции.

"Я верю в более сильную зону евро и более глубокую интеграцию", - цитирует Макрона Reuters. 

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель высоко оценила усилия Макрона по укреплению европейской интеграции. 

Отметим, что Меркель скептически относится к идее президента Франции об общем бюджете ЕС и создании должности министра финансов союза.

Международная премия имени Карла Великого (фр. Prix Charlemagne) - европейская премия, присуждается ежегодно с 1950 года германским городом Ахен лицам, внесшим большой вклад в объединение Европы.

 

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