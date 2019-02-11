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Литва внесла Беларусь в список угроз нацбезопасности

11 февраля, 23:25
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iamout/pixabay.com

По информации литовских спецслужб, Беларусь сотрудничает с РФ во всех сферах

Литва внесла Беларусь в список угроз нацбезопасности страны, говорится в отчете Департамента государственной безопасности Литвы.

Беларусь попала в список как важнейший союзник Кремля.

По данным литовских спецслужб, Беларусь сотрудничает с РФ во всех сферах: военной, экономической, политической, в то время, как разведки двух стран работают в тесном взаимодействии и вербуют граждан стран Запада, прибывающих в Россию или Беларусь.

Отмечается, что Россия рассматривает Беларусь как "буферное государство", плацдарм для боевых действий в случае конфликта с Западом или НАТО, как пограничную страну, с помощью которой Москва может оказывать свое влияние в регионе.

Кроме того, проект Белорусской АЭС охарактеризован как несоответствующий стандартам ядерной безопасности, коммерчески необоснованный, а цель поддержки Россией данного проекта - усиление позиций России в регионе.

Теги:   Национальная безопасность Беларусь Литва

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