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Курды выбили боевиков из последнего подконтрольного ИГ города в Сирии

Сегодня, 11:06
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Демократические силы Сирии поддержала авиация возглавляемой США коалиции

В пятницу, 14 декабря, боевики террористической организации Исламское государство потеряли последний контролируемый ими город в Сирии.

Об этом со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает DW.

Как сообщается, выбить террористов из Хаджина после ожесточенных боев удалось курдским отрядам Демократических сил Сирии.

При этом коалиция под руководством США предоставила им свою поддержку с воздуха, нанося удары по позициям террористов.

В то же время часть боевиков продолжает скрываться в окрестностях города.

Наступление на Хаджин началось 10 сентября.

Теги:   Курды Исламское государство Сирия

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