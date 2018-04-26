Климкин анонсировал открытие украинского консульства в Анталье

Климкин находится с визитом в Турции

В текущем году в курортном городе Анталье планируют открыть консульство Украины.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, такие договоренности были достигнуты во время визита министра Павла Климкина в Турцию.

Со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу он обсудил "актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего открытие уже в этом году штатного консульского учреждения Украины в Анталье".

Сьогодні в Туреччині. З другом Мевлютом обговорили все і навіть більше: від стратегічного партнерства - до відкриття нашого Консульства в Анталії цього року ???? pic.twitter.com/kFsdP3Dh0a — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут путешествовать в китайскую провинцию Хайнань без виз.