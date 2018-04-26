Климкин анонсировал открытие украинского консульства в Анталье

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Климкин находится с визитом в Турции
Фото: Павел Климкин via Twitter

Климкин находится с визитом в Турции

В текущем году в курортном городе Анталье планируют открыть консульство Украины.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, такие договоренности были достигнуты во время визита министра Павла Климкина в Турцию. 

Со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу он обсудил "актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего открытие уже в этом году штатного консульского учреждения Украины в Анталье".

Ранее сообщалось, что украинцы смогут путешествовать в китайскую провинцию Хайнань без виз.

 

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