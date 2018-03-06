Ким Чен Ын заявил о желании объединить Корею

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Лидер КНДР заявил о старте

Лидер КНДР заявил о старте "новой главы" в отношении двух стран

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании урегулирования отношений с Южной Кореей и начать "новую историю объединения родины".

Он также выразил желание провести встречу руководства двух стран на высшем уровне, передает Центральное телеграфное агентство.

"У меня есть принципиальная воля и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения родины", - заявил Ким Чен Ын.

 

Напомним, 5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин распорядился отправить в КНДР специальных посланников с целью сближения двух государств и укрепления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

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