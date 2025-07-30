«Аэрофлот — не единственный». Режим в РФ и его компании — законные цели, их постоянно сканируют и находят уязвимости — разговор с Киберпартизанами

30 июля, 19:10
Поделиться:
Аэрофлот (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)

Аэрофлот (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)

Автор: Алексей Тарасов

Представительница инициативы Киберпартизаны Юлианна Шеметовец в интервью Radio NV — об их хакерской атаке на Аэрофлот, ее последствиях и уязвимости России.

 — Именно белорусская хакерская группировка Киберпартизаны и украинская Silent Crow взяли на себя ответственность за то, что происходит сейчас с Аэрофлотом. Аэрофлот — самая большая российская государственная авиакомпания. Они смогли взломать IT-инфраструктуру Аэрофлота. За 29 июля было отменено 108 рейсов. Российские эксперты оценивают потери Аэрофлота в 250 с лишним миллионов рублей. Юлиана, я смотрел ваши предыдущие интервью. Часто звучали такие вопросы: «Ах, зачем же вы это сделали, зачем же вы атаковали Аэрофлот?». Для нас, украинцев, очевидно, зачем вы это сделали. Мы вам за это благодарны. Вопрос такой: как вы оцениваете результаты? Прошли почти сутки. Какие выводы вы сделали по поводу успешности операции?

Реклама

— Мы считаем эту операцию успешной. Нанесен ущерб. Важно, что нанесен финансовый ущерб.

Нанесен ущерб в бытовом сознании — «бедные» россияне не смогли полететь в отпуск. Может быть, их не волнует убийство украинцев, украинских детей. Но, может быть, они задумаются, что что-то не так. Если не получилось улететь в Сочи или куда они летают сейчас, куда им можно летать в свой отпуск. Нам важно было сделать некомфортную жизнь.

Теги:   Кибератаки Кибербезопасность Аэрофлот Telegram Война России против Украины Режим Путина Радио NV Интервью NV Партизаны Украина-Беларусь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies