Канада ввела новые санкции против Венесуэлы 15 апреля, 18:20 136 Цей матеріал також доступний українською ElasticComputeFarm/pixabay.com Канада решила дополнить санкции против Венесуэлы ElasticComputeFarm/pixabay.com

Канада внесла еще 43 гражданина Венесуэлы в уже существующий санкционный список.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Под санкции попали высокопоставленные чиновники режима непризнанного президента Николаса Мадуро, региональные губернаторы и/или непосредственно вовлеченные в деятельность, подрывающую демократические институты.

Ранее, США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы.

Также ранее сообщилось, что Евросоюз не рассматривает введение санкций против Венесуэлы.