Канада ввела новые санкции против Венесуэлы
Канада внесла еще 43 гражданина Венесуэлы в уже существующий санкционный список.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.
Под санкции попали высокопоставленные чиновники режима непризнанного президента Николаса Мадуро, региональные губернаторы и/или непосредственно вовлеченные в деятельность, подрывающую демократические институты.
Ранее, США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы.
Также ранее сообщилось, что Евросоюз не рассматривает введение санкций против Венесуэлы.