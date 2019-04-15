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Канада ввела новые санкции против Венесуэлы

15 апреля, 18:20
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Канада ввела новые санкции против Венесуэлы - фото

ElasticComputeFarm/pixabay.com

Канада решила дополнить санкции против Венесуэлы

Канада внесла еще 43 гражданина Венесуэлы в уже существующий санкционный список. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады. 

Под санкции попали высокопоставленные чиновники режима непризнанного президента Николаса Мадуро, региональные губернаторы и/или непосредственно вовлеченные в деятельность, подрывающую демократические институты.

Ранее, США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы.

Также ранее сообщилось, что Евросоюз не рассматривает введение санкций против Венесуэлы.

Теги:   Канада Санкции Запада Венесуэла

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