Канада предоставит венесуэльцам помощь на $53 млн Сегодня, 17:26 529 Цей матеріал також доступний українською EPA Джастин Трюдо EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство выделит $53 млн на "насущные потребности венесуэльцев".

Об этом он заявил в понедельник, 4 февраля, во время саммита группы Лимы в Оттаве, передает Global News.

По словам Трюдо, большая часть средств будет передана доверенным партнерам и соседним странам для поддержки Венесуэлы.

Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом президента Николаса Мадуро и лидером оппозиции, "исполняющим обязанности президента" Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.

Политический кризис усугубил и так шаткую экономическую ситуацию в стране. С 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, Венесуэлу охватил экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали почти три миллиона человек.