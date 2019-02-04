Канада предоставит венесуэльцам помощь на $53 млн
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил,
что его правительство выделит $53 млн на "насущные потребности
венесуэльцев".
Об этом он заявил в понедельник, 4 февраля, во
время саммита группы Лимы в Оттаве, передает Global News.
По словам Трюдо, большая часть средств будет передана доверенным партнерам и соседним странам для поддержки Венесуэлы.
Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом президента Николаса Мадуро и лидером оппозиции, "исполняющим обязанности президента" Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.
Политический кризис усугубил и так шаткую экономическую
ситуацию в стране. С 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, Венесуэлу охватил
экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали почти три миллиона
человек.