Как виральный контент может навредить Украине 14 марта, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Фейк по прозвищу «харковская пантера» (Фото:twitter.com/grild_cheez)

Виральные истории могут ввести общественность в заблуждение об исходе войны, пишет Элизабет Брау, обозреватель издания Foreign Policy и сотрудница Американского института предпринимательства.

Если вы пользуетесь Twitter, то, скорее всего, недавно познакомились с украинским котом Микаэлем по прозвищу «Харьковская пантера». Через несколько дней после вторжения России в Украину пользователи соцсетей с энтузиазмом начали делиться новостью о том, что Микаэль, работая с украинскими солдатами, обнаружил в городе четырех российских снайперов по лазерным огонькам на их оружии.

«Харьковская пантера», конечно, фейк. Но в этой войне интернет-пользователи по всему миру охотно делятся такими увлекательными историями. Люди верят, что мировая общественность сможет добиться победы Украины, распространяя вирусные новости о фантастических событиях и подвигах. Но путь Украины к победе будет кровавым и болезненным. Распространение новостей о невероятных, однако вымышленных украинских успехах лишь повредит стране.

26 февраля, через два дня после вторжения, пользователь Twitter опубликовал видео, на котором «[Президент Украины Владимир] Зеленский сегодня утром пьет кофе и общается со своими собратьями-защитниками Киева. Представьте себе, какая это моральная поддержка для военных, что храбрый президент буквально воюет рядом с ними. Какой он сорвиголова!». Пост набрал около 200 000 лайков и ретвитов. Через некоторое время кто-то заметил, что видео на самом деле было снято еще до войны. Но пользователь не удалил пост, настаивая на том, что украинский президент «все равно сорвиголова». В Twitter такое случается часто — развенчание ложной информации редко приводит к удалению оригинальной публикации — и обычно получает часть ретвитов оригинала.

Когда появилась новость о «харьковской пантере», один пользователь Twitter написал, что «кошки не видят инфракрасного света». Другой пользователь ответил: «Я не думаю, что они используют лазеры на снайперских прицелах, но это хорошая новость, чтобы мотивировать Украину».

С тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, люди по всему миру подбадривают украинцев в их неравной борьбе с силами Кремля. Для многих обмен новостями в социальных сетях об украинском успехе — реальном или нет — является самым непосредственным способом проявить солидарность.

Зеленский действительно крут, почти случайно оказавшись в должности президента, он превратился в настоящего лидера времен войны. Но, как и «харьковская пантера», и якобы кофейничание Зеленского с солдатами во время войны, — много информации неправдиво. Видео, опубликованное восточноевропейской медиаорганизацией, которое было пересмотрено более 1 миллиона раз, якобы показывает, как «украинский пилот сбивает российский штурмовик под Харьковом». На самом деле это сцена из видеоигры Arma 3. Другие видео, которыми делятся в соцсетях, показывают боевые действия в Ливии, Сирии и Ираке, военные учения и события войны на востоке Украины. Еще одно широко распространенное видео якобы изображает украинского летчика-истребителя по прозвищу «Призрак Киева», но это кадры из цифрового боевого симулятора. Вирусно распространенный телефонный звонок с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором президент России Владимир Путин признает, что война была ошибкой, также является фейком.

Оказалось, что у украинского правительства есть выдающаяся военная команда по связям с общественностью, которая, что не удивительно, публикует новости, улучшающие имидж Украины. Так поступает любая страна во время войны. Проблема в том, что пользователи соцсетей по ошибке принимают усиление хороших новостей — даже фантастических — как приближение украинской победы.

«Люди, которые хотят выразить свою поддержку Украине, не ждут, пока ведущие СМИ подтвердят правдивость сообщений», — сказал мне експерт, изучающий дезинформацию. «Они просто делятся контентом. А публикация с тысячами лайков автоматически считается настоящей многими людьми». Поскольку алгоритмы социальных медиа разработаны для вирусности, бесчисленное количество подобных сообщений в социальных сетях становятся виральными и помогают создать образ украинского триумфа вопреки реальным шансам.

Дезинформация и фейки преследуют Запад в течение многих лет, особенно после того как примерно десять лет назад Россия стала более воинственной. В результате общество сосредотачивается на распространении лжи Кремля. Это продолжается и во время этой войны, включая утверждение, что Украина разрабатывает ядерное оружие на ЧАЭС. Однако, несмотря на то, что мы знаем о дезинформации, мы продолжаем публиковать непроверенные новости об успехах Украины. Это может создать нереальные ожидания скорой победы Украины. Безусловно, уровень украинского сопротивления поразителен — и уничтожение вражеской техники является фактом, поскольку западная аналитика подтверждает неожиданный уровень российских потерь и остановку продвижения. Но в несбалансированной войне это не гарантирует победы.

«Россияне потеряли много танков и много людей, но у них еще много осталось», — говорит генерал-майор в отставке Пекка Товери — до недавнего времени глава военной разведки Финляндии. «Российские вооруженные силы по ошибке спланировали оккупацию, когда они должны были спланировать боевые действия. Но сейчас они перегруппировываются и не собираются сдаваться. Это сделает эту войну кровопролитной и убийственной для мирного населения, особенно в городах. Они уже бомбят города и пути эвакуации, но каждый убитый ими гражданский вызывает еще большее сопротивление». Война становится войной на истощение.

Посты в социальных сетях, изображающие нечто иное, кроме этой жестокой реальности, являются дезинформацией, даже если у них благие намерения. Фактически распространение недостоверных новостей об украинских успехах повредит стране. «Важно, чтобы мы имели точное представление о происходящем на местах в Украине, а не о том, как бы нам хотелось, чтобы все было», — подчеркивает эксперт по дезинформации.

Война, по всей вероятности, затянется на недели, возможно, на месяцы. И как это всегда происходит, многие доброжелатели, поддерживающие Украину во всем мире потеряют интерес, особенно когда все эти сообщения о разоблачающих снайперов котах и голливудском уничтожении российских истребителей не приведут к скорой победе. В то же время распространение подобных фейков приуменьшает невероятные усилия остающихся в стране украинских военных и мирных жителей и отвлечет внимание от их тяжелого положения и героических поступков.

«Первая жертва войны — это правда», — сказал губернатор Калифорнии Хайрам Джонсон столетие назад. Но нам не нужно ускорять смерть правды в этой войне. Лишь продолжающаяся тяжелая борьба даст Украине шанс победить армию Путина.

Элизабет Броу является обозревателем Foreign Policy и сотрудником American Enterprise Institute, где занимается исследованием и защитой от новых вызовов национальной безопасности, таких как гибридные угрозы и угрозы серой зоны. Она также является членом Национальной комиссии Великобритании по чрезвычайным ситуациям.

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