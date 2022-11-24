«Вытащим ребят из окопов до Рождества». Как знаменитый Генри Форд, пытаясь остановить Первую мировую войну, зря потратил на это $13 млн 24 ноября, 18:50 Эксклюзив НВ Генри Форд на борту круизного лайнера Oscar II среди группы пацифистов, отправившихся в Европу останавливать Первую мировую войну (Фото:DR)

Увлекшись идеей пацифизма и надеясь на хороший пиар, знаменитый автостроитель Генри Форд в 1915 году присоединился к антивоенной миссии, потратив на нее большие деньги. Впрочем, из этого проекта ничего не вышло.

«Я зафрахтовал корабль, и некоторые из нас отправляются в Европу», — заявил знаменитый автомобильный магнат Генри Форд журналистам в ноябре 1915 года. Уговорила бизнесмена венгерская писательница и общественная активистка Росика Швиммер.

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Вот как описывали ее Аллан Невинс и Фрэнк Хилл в книге о тех событиях: «Смуглая, коренастая, жизнерадостная женщина лет за тридцать, известная в Европе активистка за избирательное право для женщин, контроль за рождаемостью и профсоюзного движения».

Росика Швиммер, фото 1914 года. / Фото: DR

В США Швиммер прибыла как преподавательница, и здесь ей в руки попала газета с заявлением Форда: он готов был потратить все свое состояние, чтобы прекратить войну. Упорная активистка добилась встречи с бизнесменом. Она показала ему какие-то бумаги, будто доказывающие готовность к переговорам как воюющих стран, так и нейтралов. Но, насколько успешным Форд был в бизнесе, столь же несведущим он был в международных делах.

«Ну, что ж, давайте начнем?» — сказал автостроитель, не заставивший себя долго уговаривать. Историки считают, что здесь не последнюю роль сыграло честолюбие предпринимателя, чьи автомобили продавались едва ли не по всему миру.

К тому же тогда в Штатах был в моде пацифизм, а в 1906 году недавно основанную Нобелевскую премию мира получил американский президент Теодор Рузвельт. Так было отмечено его дипломатическое посредничество в русско-японской войне 1904−1905 годов. Это также могло быть дополнительным стимулом для Форда.

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21 ноября предприниматель уже обедал в нью-йоркском ресторане McAlpin со Швиммер и ее соратниками. За столом Луи Лохнер, молодой журналист, которого Швиммер считала своим заместителем, полушутя предложил: «Почему бы не нанять специальный корабль для миротворцев?»