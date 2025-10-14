«Не сможет отмазаться». Для Кремля Кадыров «закончился», он сейчас в наиболее уязвимом положении — интервью с Ломаевым

14 октября, 19:23
Чеченский диктатор Рамзан Кадыров (Фото: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik)

Автор: Алексей Тарасов

Общественный деятель, аналитик по Чечне Муса Ломаев рассказал в интервью Radio NV, как Кремль «выдавливает» свою марионетку, чеченского диктатора Рамзана Кадырова, который стал не нужен.

 — Мы видим, что что-то такое происходит вокруг Рамзана Кадырова. Хочу с вами это обсудить. Есть инициатива Кадырова, чтобы вернуть нескольким населенным пунктам в Чечне их традиционные названия — чеченские. Оппонентом в этом плане выступил, я так понимаю, депутат российской Госдумы, такой Владимир Шаманов. Про него очень многое известно борцам за независимость Ичкерии, его считают военным преступником. Можете ли нам немного о нем рассказать? И понимаете ли вы природу этого конфликта?

— На самом деле нет ничего криминального в том, что некоторые населенные пункты переименовываются. Конфликт раздут буквально на ровном месте. Но причину мы знаем, почему все это раздувается: это постепенное выдавливание Рамзана Кадырова из административного ресурса для того, чтобы этот человек и его наследие было принято в негативном формате в российском обществе. Для этого все это и делается.

Что касается Шаманова, то он — один из тех генералов Российской Федерации, которые никогда не воспринимали всерьез никого из тех чеченцев, которые перешли на сторону Российской Федерации. И тем более всегда были против, чтобы те чеченцы, которые перешли на сторону Российской Федерации, занимали какие-то высокие посты, пусть и в границах Чечни. Поэтому Шаманов абсолютно методичен в своих действиях. И он ведет себя именно с позиции имперца по отношению к покоренным народам.

Поэтому все очень логично и все предельно цинично со стороны Российской Федерации. Тут вопрос заключается в том, что Рамзан Кадыров в новую Россию вписывается или нет? Я уверен, что Рамзан Кадыров в новую реальность Российской Федерации абсолютно не вписывается.

— Давайте тогда немножко проясним, что вы понимаете под новой Россией? И почему, на ваш взгляд, происходит вот это выдавливание Кадырова из этой новой, будущей или уже существующей России?

