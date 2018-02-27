Израиль подтвердил приезд делегации из Польши для согласования разногласий по закону об Институте нацпамяти

На фото - посол Израиля в Польше Анна Азари

В Израиль в среду, 28 февраля, прибудет правительственная делегация из Польши ради установления взаимопонимания с Тель-Авивом из-за противоречивого закона об Институте национальной памяти РП.

Как пишет The Times of Israel, информацию об этом подтвердили в МИД Израиля.

Польскую команду возглавит заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий.

Представители внешнеполитических ведомств намерены обсудить спорный польский закон, запрещающий обвинять Польшу за преступления Холокоста, совершенные нацистской Германией. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Израильская сторона будет возглавляемая генеральным директором МИД Юваль Ротем при поддержке историков, юристов и дипломатов.

"Целью диалога является сохранение исторической правды и предотвращения ущерба свободе исследований и выражения", - говорится в сообщении.

Команды будут пытаться найти компромисс по согласованного текста закона о польском законе, который пока еще не вступил в силу.

29 января премьер-министры Израиля и Польши Биньямин Нетаньяху и Матеуш Моравецкий договорились о немедленном начале диалога с целью решения нынешнего конфликта из-за польского закона.

Инициативу уже одобрил парламент и подписал президент, однако он вступит в силу лишь после того, как Конституционный суд Польши даст свое заключение о его соответствии Основному закону.

Соединенные Штаты также выступили решительно против польского закона, заявив, что это может повредить стратегическим отношениям Польши с Израилем и США.

Украина также присоединилась к критикам этой скандальной законодательной инициативы Варшавы. Новый польский закон дает определение "преступлений украинских националистов и Украинской формирований, колаборувалы с Третьим Рейхом" и вводит возможность открытия на основании закона об Институте национальной памяти Польши уголовных производств против лиц, "отрицают совершение этих преступлений".

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