Грузия станет членом НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Грузия станет членом Альянса.
Об этом сообщает Голос Америки.
Так, Столтенберг заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса, однако однозначную уверенность он высказал только по поводу Грузии.
"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону - впервые после окончания “холодной войны”, - добавил генсек НАТО.
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По данным СМИ, июльский саммит НАТО в Брюсселе признал факт приближения Грузии к членству в Североатлантическом альянсе. В тоже время изменение статуса Грузии по итогам Брюссельского саммита НАТО не будет - в частности, на повестке дня сейчас нет идеи приглашения этого государства в Альянс.
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