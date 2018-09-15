Грузия станет членом НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Грузия станет членом Альянса.

Об этом сообщает Голос Америки.

Так, Столтенберг заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса, однако однозначную уверенность он высказал только по поводу Грузии.

"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону - впервые после окончания “холодной войны”, - добавил генсек НАТО.

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По данным СМИ, июльский саммит НАТО в Брюсселе признал факт приближения Грузии к членству в Североатлантическом альянсе. В тоже время изменение статуса Грузии по итогам Брюссельского саммита НАТО не будет - в частности, на повестке дня сейчас нет идеи приглашения этого государства в Альянс.

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