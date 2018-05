Госдеп потребовал от России освободить украинца Балуха

США потребовали от оккупационных властей оккупированного Крыма освободить украинца Владимира Балуха.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который голодает уже на протяжении 43 дней", - написала она в Twitter.

Нойерт назвала неприемлемым то, что Россия заключает гражданина Украины за вывешивание украинского флага, а также отказывает ему в оказании медицинской помощи.

Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Ukrainian flag in Crimea and deny him medical care.