Связанные с Кремлем люди пытаются помешать экстрадиции из Дубая румынско-французского наемника Горациу Потры, которого разыскивают в Румынии за подготовку государственного переворота. Об этом сообщает The Guardian в среду, 29 октября.

Хорациу Потра, который раньше служил во французском Иностранном легионе, был арестова в аэропорту Дубая 24 сентября вместе с сыном и племянником, когда они собирались вылетать в Москву. Румынские следователи обвинили их в сговоре с соратником Потры, ультраправым пророссийским политиком Кэлином Джорджеску, с целью «свержения конституционного строя». Румыния работает над экстрадицией Потры для суда, а генпрокурор страны заявил в интервью, что тот, вероятно, хочет получить убежище в России.

Как пишет газета, помешать экстрадиции наемника пытаются Игорь Спивак, глава Русского ближневосточного общества, тесно связанного с МИД РФ, и Александр Калинин — уроженец Молдовы и бывший глава пророссийской Партии регионов Молдовы, который бежал в Москву и вербует молдаван для войны РФ против Украины.

Спивак заявил журналистам, что над освобождением Потры работает «много людей», а он нанял группу «очень авторитетных адвокатов» в ОАЭ и сам планирует приехать в Дубай. Ранее в октябре Потра пытался оспорить ордер на арест в Румынии через своих адвокатов, но суд отклонил просьбу.

«Потра, чисто выбритый и крепкого телосложения, служил во французском Иностранном легионе, а затем работал телохранителем высокопоставленных лиц, включая эмира Катара. Позже он основал ряд частных военных компаний, отправляя своих людей в конфликты в Центральноафриканскую Республику и Демократическую Республику Конго. Его карьеру и внешность сравнивали с карьерой покойного российского военачальника Евгения Пригожина», — пишет The Guardian.

В январе военизированная группировка М23 в Демократической Республике Конго захватила в плен около 300 боевиков Потры, которые воевали на стороне правительственных сил. Позже их освободили и вернули на родину. Недавно на Потру обратили внимание СМИ из-за связей с Джорджеску, отмечает газета.

В начале декабря Потра и около 20 его сообщников были задержаны в Румынии после того, как их перехватили по пути в столицу Бухарест, где они, предположительно, готовили насильственные протесты против отмены результатов первого тура выборы. Во время обысков следователи нашли в домах Потры нелегальное оружие и крупные суммы денег наличными. Потра вскоре был освобожден.

По информации The Guardian, в материалах обвинения сказано, что в декабре Джорджеску встретился с Потрой на конной ферме, чтобы «спланировать насильственный захват власти» после того, как его победа на президентских выборах была отменена. Джорджеску сначала отрицал факт встречи, но передумал после того, как в медиа появились их совместные фотографии. Он уверял, что планы переворота никогда не обсуждались.

Потра отрицал какие-либо связи с Россией, но, как отмечается в материале, встречался с послом страны-агрессора в Румынии Валерием Кузьминым во время мероприятия в посольстве РФ, и часто посещал Москву, судя по данным бронирования, авиабилетам и фотографиям, приложенным к материалам дела.

Прокуроры также приложили к делу фотографии, на которых партнер телохранителя Джорджеску позирует с кадыровцами и поддерживает российского диктатора Путина в соцсетях. Телохранитель, который был наемником в Конго под командованием Потры, также присутствовал во время встречи с Джорджеску на конной ферме в декабре.

В Румынии Потру также обвиняют в уклонении от уплаты налогов от доходов, полученных посредством наемничества в Африке, а также в незаконном финансировании кампании Джорджеску путем предоставления наличных и покрытия ежемесячной аренды роскошного лимузина для политика.

«Возможно, мы сможем встретиться в конце следующей недели, начиная с второй половины дня в пятницу. Выборы состоятся 24 ноября. Пожалуйста, до этого времени мне нужна поддержка», — писал Джорджеску Потре в августе 2024 года, согласно материалам прокуратуры.

Как отмечает The Guardian, степень прямого участия Кремля в деле «остается неясной». Источник издания заявил, что кремлевский режим одобрил вмешательство Спивака и Калинина в процесс освобождения Потры. Хотя Спивак утверждает, что участвует в деле по своей инициативе, его Русское ближневосточное общество тесно сотрудничает с российским МИД.

Спивак заявил, что о вмешательстве его попросил Калинин, лишенный молдовского гражданства и имеющий российский паспорт. Последний находится под санкциями ЕС и США за действия, направленные на де стабилизацию Молдовы, и пособничество Кремлю. Молдовский чиновник на условиях анонимности сообщил The Guardian, что Калинин является «российским доверенным лицом, вероятно, связанным с их секретной службой». Калинин не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Судя по текстовым сообщениям, которые просмотрели журналисты, Спивак признавал, что попытка остановить экстрадицию терпит неудачу и наемника могут выслать в Румынию уже в четверг.

Президентские выборы в Румынии

В сентябре 2025 года в Румынии выдвинули обвинения Кэлину Джорджеску по шести пунктам, среди них — соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и создание антисемитской организации.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли пророссийский политик Келин Джорджеску, который получил 22,94% голосов, и проевропейский кандидат Елена Ласкони, которая получила 19,17%.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку занял третье место с 19,14%. 25 ноября он подал в отставку с должности председателя Социал-демократической партии. Экзитполы предсказывали первое место Чолаку, второе — Ласкони, а Джорджеску — третье.

28 ноября 2024 года Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все бюллетени с первого тура президентских выборов.

Затем Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

5 декабря 2024 года тогдашний президент Румынии Клаус Йоханнис согласился рассекретить документы по предвыборной кампании пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску. Сообщалось, что документы подтверждают агрессивную рекламную кампанию, проведенную в обход избирательного законодательства Румынии.

6 декабря Конституционный суд Румынии принял решение об отмене результатов первого тура президентских выборов.

Первый тур выборов после отмены результатов голосования состоялся 4 мая, а второй — 18 мая 2025 года. Победу на выборах в итоге одержал 55-летний Никушор Дан — проевропейский политик-центрист, бывший мэр Бухареста и сторонник помощи Украине. Он во втором туре обошел пророссийского кандидата Джордже Симиона с результатом 53,6% против 46,4%.