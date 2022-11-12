Литва пожертвует $250 тыс. на украинский флот морских дронов 12 ноября, 00:34 Стоимость одного дрона — 10 млн гривен (Фото:FEDOROV / Telegram)

В пятницу, 11 ноября, на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Литва пожертвует 250 тыс. долларов, на помощь Украине.

Об этом сообщил журналист Анрдюс Тапинас.

Литовский народ откликнулся на призыв Владимира Зеленского собрать средства на первый в мире украинский флот морских дронов.

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Slava Ukraini! Together until victory! https://t.co/Ct6N419Lb6 — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 11, 2022

Стоимость одного дрона — 10 млн гривен. В эту сумму входит лодка, оснащенная системами автопилота, видеоподсистемами (в частности, системами ночного видения, резервными модулями связи и боевой частью), наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных.