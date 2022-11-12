Литва пожертвует $250 тыс. на украинский флот морских дронов

12 ноября, 00:34
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Стоимость одного дрона — 10 млн гривен (Фото:FEDOROV / Telegram)

Стоимость одного дрона — 10 млн гривен (Фото:FEDOROV / Telegram)

В пятницу, 11 ноября, на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Литва пожертвует 250 тыс. долларов, на помощь Украине.

Об этом сообщил журналист Анрдюс Тапинас.

Литовский народ откликнулся на призыв Владимира Зеленского собрать средства на первый в мире украинский флот морских дронов.

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Стоимость одного дрона — 10 млн гривен. В эту сумму входит лодка, оснащенная системами автопилота, видеоподсистемами (в частности, системами ночного видения, резервными модулями связи и боевой частью), наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Литва Флот Война в Украине Дроны Война России против Украины United24

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