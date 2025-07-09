Чехия подготовит восьмерых украинских пилотов истребителей F-16

Правительство Чехии в среду, 9 июля, одобрило предложение Министерства обороны о подготовке восьми украинских пилотов на истребителях F-16 . Об этом написали в Минобороны Чехии.

В сообщении сказано, что предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам до конца 2026 года.

«Пилоты будут учиться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что расходы в размере 32 миллиона крон будут покрыты из утвержденного бюджета Министерства обороны страны.

Директор LOM Praha Иржи Протива отметил, что они имеют соответствующие «мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики».

20 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Чехия договорились о сотрудничестве по подготовке украинских пилотов F-16.

26 мая в Минобороны Нидерландов сообщили, что последние истребители F-16, предназначенные для Украины, покинули Нидерланды.

4 апреля главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что Украина получит дополнительные истребители F-16. Каволи не назвал количество самолетов, которое могут передать, отметив, что точные цифры могут озвучить во время закрытого заседания.

В то же время Каволи уточнял, что ни один F-16 не поступил из США. В основном самолеты передавали европейские страны, такие как Нидерланды и Дания.