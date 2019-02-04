Евросоюз расширил санкции против Ирана Сегодня, 21:11 265 Цей матеріал також доступний українською EPA Под санкции попали два физических лица и одна организация EPA

Евросоюз ввел санкции в отношении двух граждан Ирана, а также одной компании из-за деятельности иранской разведки в государствах-членах.

Об этом сказано в выводах Совета ЕС.

"Совет ЕС глубоко обеспокоен враждебной активностью, которую Иран проводил на территории государств-членов и в этом контексте решил добавить в санкционный список два физических лица и одну организацию", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что будут продолжать демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призвали Иран немедленно прекратить такое неприемлемое поведение

Напомним, 8 января глава МИД Дании сообщил, что Европейский Союз согласился ввести санкции против иранской разведки в связи с ее планами совершить убийства на территории ЕС.

8 января Нидерланды обвинили Иран в причастности к двум убийствам на территории страны

Ранее, Европейский Союз ввел санкции против Министерства разведки и национальной безопасности Ирана и двух человек, причастных к убийствам. Их банковские счета были заморожены. ЕС считает, что Иран также причастен к другим "вражеским действиям" на европейской территории, включая предотвращенные атаки в Дании и Франции.