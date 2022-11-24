«Прилагаем все усилия». Евросоюз «полным ходом» работает над девятым пакетом санкций против России 24 ноября, 18:58 Урсула фон дер Ляен (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Европейский союз активно работает над девятым пакетом санкций против России.

Об этом во время визита в Финляндию заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает The Guardian.

Она подчеркнула, что ЕС работает над тем, чтобы еще больше ослабить способность РФ вести войну против Украины.

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«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну с Украиной. Сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над девятым пакетом санкций», — заявила она.

Также фон дер Ляен уверена, что ЕС вместе со странами G7 скоро объявит предельную цену на российскую нефть.

22 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз в девятом пакете санкций против России приложить усилия для того, чтобы уничтожить способность страны-агрессора производить новые ракеты.