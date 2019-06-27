ЕС официально продлил санкции против РФ
В четверг, 27 июня, Евросоюз официально продлил санкции против России до 31 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Решение принято после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона от 20−21 июня 2019 года о неудовлетворительном выполнении Россией Минских соглашений.
Санкции продлены против финансовых, энергетических и оборонных секторов РФ, а также против товаров двойного назначения.
Первоначально, санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и были усилены в сентябре 2014 года.