ЕС официально продлил санкции против РФ Вчера, 16:31 415 Цей матеріал також доступний українською Giampaolo Squarcina/Flickr ЕС продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики Giampaolo Squarcina/Flickr

В четверг, 27 июня, Евросоюз официально продлил санкции против России до 31 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Решение принято после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона от 20−21 июня 2019 года о неудовлетворительном выполнении Россией Минских соглашений.

Санкции продлены против финансовых, энергетических и оборонных секторов РФ, а также против товаров двойного назначения.

Первоначально, санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и были усилены в сентябре 2014 года.