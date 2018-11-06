Еврокомиссия может ввести санкции против Италии

Европейская комиссия может ввести против Италии санкции в случае неспособности Рима принять сбалансированный бюджет на 2019 год, сообщает Reuters.

О возможности ограничительных мер против Италии заявил еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси.

Московиси отметил, что Брюссель не хочет вводить ограничительные меры и 13 ноября Еврокомиссия ожидает "сильного и точного" ответа от итальянского правительства по бюджету.

"Я хочу диалога (с правительством Италии - Ред.), но санкции могут быть окончательно применены, если мы не сможем достичь соглашения", - отметил еврокомиссар.

Накануне Еврокомиссия отвергла проект бюджета Италии, по мнению Брюсселя, он идет вразрез с фискальними правилам ЕС.

Ранее глава Минфина Италии Джованни Триа подтвердил, что в бюджет страны не будут вносится изменения, запланированный больший дефицит на следующий год не увеличит государственный долг страны. В то же время, по мнению аналитиков, долг может превысить 130 процентов валового внутреннего продукта.