Еврокомиссия может ввести санкции против Италии

Европейская комиссия может ввести против Италии санкции в случае неспособности Рима принять сбалансированный бюджет на 2019 год, сообщает Reuters.
О возможности ограничительных мер против Италии заявил еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси.
Московиси отметил, что Брюссель не хочет вводить ограничительные меры и 13 ноября Еврокомиссия ожидает "сильного и точного" ответа от итальянского правительства по бюджету.
"Я хочу диалога (с правительством Италии - Ред.), но санкции могут быть окончательно применены, если мы не сможем достичь соглашения", - отметил еврокомиссар.
Накануне Еврокомиссия отвергла проект бюджета Италии, по мнению Брюсселя, он идет вразрез с фискальними правилам ЕС.
Ранее глава Минфина Италии Джованни Триа подтвердил, что в бюджет страны не будут вносится изменения, запланированный больший дефицит на следующий год не увеличит государственный долг страны. В то же время, по мнению аналитиков, долг может превысить 130 процентов валового внутреннего продукта.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования