Эстония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
МИД Эстонии передало российскому послу ноту протеста за этого инцидента
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia Commons

МИД Эстонии передало российскому послу ноту протеста за этого инцидента

В понедельник, 12 марта, российский военный транспортный самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море неподалеку от острова Вайндло (в Финском заливе), сообщает ERR со ссылкой на военных Эстонии.

 

"Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии примерно одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен, план полетов предварительно был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с Эстонской службой воздушного движения", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Эстонии передало российскому послу ноту протеста из-за этого инцидента.

Как сообщается, в МИД России ответили, что границы соседних государств не были нарушены, маршрут был согласован и "самолет поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами, у которых не было претензий к российскому экипажу".

Напомним, ВМС США показали новые видео опасных маневров российского истребителя над Черным морем.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове