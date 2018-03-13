Эстония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

В понедельник, 12 марта, российский военный транспортный самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море неподалеку от острова Вайндло (в Финском заливе), сообщает ERR со ссылкой на военных Эстонии.

"Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии примерно одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен, план полетов предварительно был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с Эстонской службой воздушного движения", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Эстонии передало российскому послу ноту протеста из-за этого инцидента.

Как сообщается, в МИД России ответили, что границы соседних государств не были нарушены, маршрут был согласован и "самолет поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами, у которых не было претензий к российскому экипажу".

Напомним, ВМС США показали новые видео опасных маневров российского истребителя над Черным морем.