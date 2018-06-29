ЕС выделит Турции 3 млрд евро для содержания беженцев

Это уже второй транш по соглашению о беженцах

Европейский Союз выделит Турции второй транш в размере 3 млрд евро в рамках соглашения о беженцах от 2016 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Сообщается, что 2 млрд евро из этой суммы будут предоставлены из бюджета ЕС, и еще 1 млрд евро – из взносов стран-членов, размер которых зависит от их доли в валовом национальном доходе ЕС.

Благодаря европейскому финансированию, сирийские беженцы в Турции получают необходимую помощь и обеспечение, например, имеют доступ к образованию.

Напомним, соглашение о беженцах от 20 марта 2016 года между Европейским Союзом и Турцией подразумевает "удержание" нелегальных мигрантов от пересечения европейских границ и возвращение на турецкую территорию всех мигрантов, прибывших в Грецию из Турции.

Таким образом, Турция фактически должна закрыть беженцам путь в страны ЕС. Европа в свою очередь должна выплатить Анкаре 6 млрд евро, предназначенные на проекты для беженцев в сферах образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Ранее Европейский Союз уже предоставил Турции три млрд евро.