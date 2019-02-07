ЕС призвал Россию освободить Гриба и Бекирова Сегодня, 16:16 60 Цей матеріал також доступний українською EPA В ЕС призвали РФ освободить политзаключенных EPA

Евросоюз призвал РФ немедленно предоставить политзаключенным украинцам Павлу Грибу и Эдему Бекирову медицинскую помощь и освободить их.

Соответствующее заявление было произнесено делегацией ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Делегация ЕС напомнила также о нарушении РФ международного права 25 ноября 2018 у Керченского пролива и захвате украинских военных.

Павел Гриб исчез в августе 2017 в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял русский школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.