ЕС построит бункер для секретных переговоров — СМИ

10 июля, 07:47
ЕС к 2024 году планирует построить бункер для переговоров (Фото:REUTERS/Yves Herman)

ЕС к 2024 году планирует построить бункер для переговоров (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский союз намерен построить бункер стоимостью 8 млн евро для секретных переговоров. Как предполагается, он обеспечит защиту от российских и других шпионов.

Об этом сообщает EUobserver.

По информации издания, в помещении смогут разместиться около 100 человек — до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.

Видео дня

Отмечено, что в бункере не будет Интернета, но он будет оснащен внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к одинаково безопасным кабинам для 30 переводчиков. И зал заседаний, и кабины будут помещены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, чтобы "уменьшить риск эксплуатации компрометирующих излучений".

Участникам секретных переговоров придется оставить свои телефоны и другие гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках вне бункера.

По данным EUobserver, согласно плану проекта, помещение планируют построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проходят саммиты. Однако точное местоположение еще не определено.

Как пишет издание, такое решение было принято на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Переговоры Брюссель Бункер

Эксклюзивы НВ

Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
Второй этап сражения за Донбасс и мобилизация. Что готовит Путин?

Путин понимает, что его армия забуксовала и не может выполнить задание

9 июля, 23:40
Мнения
Алексей Мельник
Военный эксперт
Россия останется там, где она есть. Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Несмотря на нашу уверенность в победе Украины, должны признать, что перспективы будущей победы или образ этого мирного соглашения на сегодняшний день не до конца определены

9 июля, 23:25
Мнения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
«Не допустить близости с РФ» /
Запад готов простить кровь на руках диктаторов Казахстана и Центральной Азии ради их нейтралитета — журналист
9 июля, 13:46
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X