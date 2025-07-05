Европейский Союз на следующей неделе готовится представить перечень из примерно пяти возможных санкционных мер против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа, сообщает Euractiv .

Однако несмотря на планы блока, глубокие противоречия между странами-членами свидетельствуют о том, что лишь некоторые из предложенных шагов могут быть реализованы.

Согласно внутреннему отчету ЕС о торговой сделке с Израилем, с которым в прошлом месяце ознакомилось издание Euractiv, ЕС обнаружил «признаки нарушения» обязательств в области прав человека.

На основе этого Европейская служба внешних действий (EEAS) подготовит специальный документ с вариантами соответствующих мер. Он будет представлен послам ЕС в среду, 10 июля.

В проекте документа ожидается перечень таких санкционных инструментов:

полное или частичное приостановление действия соглашения об ассоциации с Израилем,

введение адресных санкций против отдельных израильских чиновников, военных или радикальных поселенцев,

торговые ограничения,

эмбарго на поставки оружия,

приостановление научного сотрудничества.

Большинство из этих мероприятий уже обсуждались ранее на переговорах.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят документ на встрече в Брюсселе 15 июля — это будет последнее заседание перед летними каникулами. Именно этот день считается также неофициальным дедлайном, до которого Израиль должен продемонстрировать улучшение гуманитарной ситуации в Газе.

Израиль уже публично осудил анализ ЕС, назвав его «возмутительным» и «имеющим серьезные методологические недостатки».

«Первая задача — изменить поведение на местах (…). Если ситуация не улучшится, тогда можно будет говорить о дальнейших мерах», — заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

По данным издания, пока лидеры ЕС избегают четкой позиции по этому вопросу. Они призвали министров иностранных дел «продолжить обсуждение дальнейших действий» в зависимости от развития ситуации, но не сделали ни одного однозначного заявления.

Согласно действующим правилам, полное или даже частичное приостановление действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем требует единодушного согласия всех государств-членов, однако это представляется маловероятным из-за позиции таких ключевых союзников Израиля, как Германия, Чехия и Венгрия.

Кроме того, Европейская комиссия, которая отвечает за торговую политику ЕС, также не поддерживает введение масштабных экономических санкций.

Как пишет Euractiv, эмбарго на поставки оружия также вряд ли введут, особенно учитывая, что Германия — крупнейший европейский поставщик вооружения в Израиль — скорее всего, не поддержит эту инициативу.

В то же время адресные санкции против отдельных лиц — по аналогии с теми, что уже были введены Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Норвегией — рассматриваются дипломатами ЕС как самый реалистичный вариант.

10 июня пять государств объявили о санкциях против израильских министров Итамара Бен-Гвира (безопасность) и Безалеля Смотрича (финансы). Обоих политиков, известных ультраправой позицией, обвиняют в разжигании насилия против палестинцев на Западном берегу, призывах к их принудительному выселению и в экстремистской риторике.

Министры иностранных дел стран, инициировавших санкции, заявили, что их политика не противоречит поддержке Израиля как государства, но направлена на защиту международного права и прав человека.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил решение этих стран.