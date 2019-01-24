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ЕС готов отложить дату Brexit до мая - канцлер Австрии

Вчера, 16:17
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ЕРА

Brexit запланирован на март 2019 года

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit, которая запланирована на 29 марта, но желательно, чтобы он состоялся не позднее, чем предназначенные на май выборы в Европарламент.

Об этом сообщает Reuters.

"В Великобритании осознают, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit, ЕС также готов, если есть необходимость отложить дату выхода, но, конечно, Великобритания также должна этого хотеть", - сказал Курц.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Австрия Себастьян Курц Евросоюз

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