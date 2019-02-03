Эрдоган встретится с Путиным 14 февраля Сегодня, 20:19 210 Цей матеріал також доступний українською EPA Путин и Эрдоган встретятся в Сочи EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Владимиром Путиным в Сочи 14 февраля.

"14 февраля мы проведем встречу с господином Путиным в Сочи", - рассказал Эрдоган на турецком телевидении, передает Интерфакс.

Предыдущая встреча Эрдогана и Путина состоялась 23 января в Москве. Тогда они обсуждали политическое урегулирование кризиса в Сирии посредством астанинского процесса, участниками которого являются Россия, Турция и Иран.