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Эрдоган встретится с Путиным 14 февраля

Сегодня, 20:19
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EPA

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Владимиром Путиным в Сочи 14 февраля.

"14 февраля мы проведем встречу с господином Путиным в Сочи", - рассказал Эрдоган на турецком телевидении, передает Интерфакс.

Предыдущая встреча Эрдогана и Путина состоялась 23 января в Москве. Тогда они обсуждали политическое урегулирование кризиса в Сирии посредством астанинского процесса, участниками которого являются Россия, Турция и Иран.

Теги:   Россия-Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин

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