Эрдоган провел переговоры с Путиным

24 февраля, 19:18
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

В пятницу, 24 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Anadolu.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну России против Украины.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших человеческих жертв и разрушений в войне.

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При этом он добавил, что Анкара искренне хочет, чтобы достигнутые в Стамбуле договоренности были возрождены. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести в это любой вклад.

Ранее Эрдоган во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары ко вкладу в мир, но «на основе прекращения огня».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Переговоры с Россией Война России против Украины

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