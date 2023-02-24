Эрдоган провел переговоры с Путиным 24 февраля, 19:18 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

В пятницу, 24 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Anadolu.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну России против Украины.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших человеческих жертв и разрушений в войне.

Видео дня

При этом он добавил, что Анкара искренне хочет, чтобы достигнутые в Стамбуле договоренности были возрождены. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести в это любой вклад.

Ранее Эрдоган во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары ко вкладу в мир, но «на основе прекращения огня».