Египетский флот удерживает танкер с 17-ю украинцами на борту 19 мая, 08:21 5230 Цей матеріал також доступний українською fleetmon Офицеры флота вели себя очень агрессивно по отношению к команде танкера, угрожая оружием fleetmon

Египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Об этом написал капитан танкера Виталий Нестеренко, передает Укринформ.

«Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, которые работают на флоте», — сообщил капитан.

Танкер собираются переместить к неизвестному капитану терминала.

Согласно письму капитана Нестеренко, утром 18 мая адмирал египетского флота Мустафа вместе с другими офицерами поднялся на борт судна, заявив, что все передвижения экипажа ограничены, пока танкер не будет разгружен. Адмирал предупредил экипаж, что «если кто-то не выполнит приказ, он применит силу». Офицеры флота вели себя очень агрессивно по отношению к команде танкера, угрожая оружием.

«Выполняя указания флота, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокого кровяного давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались», — пишет капитан, отметив, что в каютах не позволили остаться даже тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Кроме того, захватчики изъяли много мобильных телефонов, запретив членам экипажа осуществлять любые звонки, даже в посольство или членам семьи.

Капитан Нестеренко призвал донести его сообщение в Интерпол, ИМО, МОТ, ООН и другие соответствующие организации.

Согласно FleetMon, экипаж танкера состоит из 31 человек: 17 граждан Украины, 2 моряка из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.