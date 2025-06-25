Чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг нового минимума по результатам последнего опроса Economist/YouGov, проведенного в то время, когда он решил втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Hill.

Опрос, который проводился в то время, когда Трамп объявил об авиаударах США по трем иранским ядерным объектам, показал, что эффективность работы Трампа упала на 14%: его работу одобряют 40% опрошенных, а не одобряют — 54%.

Согласно данным исследователей, это самый низкий чистый рейтинг одобрения Трампа за второй срок и ниже, чем большинство показателей его первого срока.

Американцы скорее не одобряли, чем одобряли действия Трампа по ряду вопросов, от негативной оценки в два балла по национальной безопасности до негативной оценки в 26 баллов по инфляции и ценам. Одобрение действий Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном в целом составило 17 отрицательных пунктов по сравнению с 4 отрицательными пунктами неделей ранее.

Но объявление Трампа об ударах США по Ирану, которые президент назвал «очень успешной» операцией, похоже, усилило его поддержку со стороны республиканцев по этому вопросу.

До заявления 57% республиканцев одобряли общее руководство Трампом конфликтом между Израилем и Ираном, а примерно треть поддерживала идею бомбардировок иранских ядерных объектов. После заявления рейтинг одобрения действий Трампа среди республиканцев вырос до 82%, а поддержка ударов по объектам составила 70%.

Среди демократов доля выступающих против ударов по иранским объектам возросла с 56% до 74% до и после заявления Трампа. Лидеры Демократической партии преимущественно критиковали шаги Трампа по ударам по иранским ядерным объектам, а некоторые даже намекали, что это может стать поводом для импичмента.

Опрос также выявил «значительный раскол» среди республиканцев по поводу того, какой должна быть роль США в мировых делах.

Меньше половины — 48% — поддерживают активное участие США в международных вопросах, в то время как 31% считают, что страна должна оставаться в стороне. Среди республиканцев, желающих активной роли США в мире, три четверти поддерживают идею бомбардировки иранских ядерных объектов по сравнению с 35% среди более изоляционистских сторонников.

Опрос проводился с 20 по 23 июня среди 1590 взрослых американцев с погрешностью плюс-минус 3,5%. Около трети респондентов начали проходить опрос до объявления Трампом ударов по Ирану, а 63% после этого заявления.