У Трампа самый низкий уровень чистого одобрения за время его второго срока — опрос

25 июня, 13:48
Поделиться:
У Дональда Трампа снизился рейтинг чистого доверия (Фото: REUTERS/Toby Melville)

У Дональда Трампа снизился рейтинг чистого доверия (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг нового минимума по результатам последнего опроса Economist/YouGov, проведенного в то время, когда он решил втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Hill.

Опрос, который проводился в то время, когда Трамп объявил об авиаударах США по трем иранским ядерным объектам, показал, что эффективность работы Трампа упала на 14%: его работу одобряют 40% опрошенных, а не одобряют — 54%.

Согласно данным исследователей, это самый низкий чистый рейтинг одобрения Трампа за второй срок и ниже, чем большинство показателей его первого срока.

Американцы скорее не одобряли, чем одобряли действия Трампа по ряду вопросов, от негативной оценки в два балла по национальной безопасности до негативной оценки в 26 баллов по инфляции и ценам. Одобрение действий Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном в целом составило 17 отрицательных пунктов по сравнению с 4 отрицательными пунктами неделей ранее.

Реклама

Читайте также:
Уже есть разговоры о худших рейтингах у Трампа, чем в начале каденции — политолог

Но объявление Трампа об ударах США по Ирану, которые президент назвал «очень успешной» операцией, похоже, усилило его поддержку со стороны республиканцев по этому вопросу.

До заявления 57% республиканцев одобряли общее руководство Трампом конфликтом между Израилем и Ираном, а примерно треть поддерживала идею бомбардировок иранских ядерных объектов. После заявления рейтинг одобрения действий Трампа среди республиканцев вырос до 82%, а поддержка ударов по объектам составила 70%.

Среди демократов доля выступающих против ударов по иранским объектам возросла с 56% до 74% до и после заявления Трампа. Лидеры Демократической партии преимущественно критиковали шаги Трампа по ударам по иранским ядерным объектам, а некоторые даже намекали, что это может стать поводом для импичмента.

Опрос также выявил «значительный раскол» среди республиканцев по поводу того, какой должна быть роль США в мировых делах.

Меньше половины — 48% — поддерживают активное участие США в международных вопросах, в то время как 31% считают, что страна должна оставаться в стороне. Среди республиканцев, желающих активной роли США в мире, три четверти поддерживают идею бомбардировки иранских ядерных объектов по сравнению с 35% среди более изоляционистских сторонников.

Опрос проводился с 20 по 23 июня среди 1590 взрослых американцев с погрешностью плюс-минус 3,5%. Около трети респондентов начали проходить опрос до объявления Трампом ударов по Ирану, а 63% после этого заявления.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Дональд Трамп США Опрос Соцопрос

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Несколько солдат ЦАХАЛа были ранены в секторе Газа
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies