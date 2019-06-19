Сохранить Америку великой. Сможет ли Трамп победить в президентских выборах Сегодня, 16:07 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlo Allegri Дональд Трамп REUTERS/Carlo Allegri

Дональд Трамп официально заявил о начале президентской кампании. Президент США выразил свое намерение баллотироваться на второй срок на выборах 2020 года.

Такое заявление он сделал во время выступления перед сторонниками в Орландо.

Американский президент отметил, что на протяжении своей каденции снизил налоги и начал дерегуляцию. Кроме того, Трамп указал на рост экономики. Однако не предложил никакой новой политики или согласованной повестки дня на второй срок. Своих соперников демократов он назвал лидерами «сердитой левой толпы», а главного претендента от конкурирующей партии — бывшего вицепрезедента США Джозефа Байдена «Сонным Джо».

Новым лозунгом Трампа будет «Сохранить Америку великой»

По словам Трамапа, выборы 2020 станут «вердиктом для неамериканского поведения тех, кто пытался взорвать большую демократию». Официально заявив о своем намерении баллотироваться, политик отметил, что его новым лозунгом будет Сохранить Америку великой и пообещал вести непримиримую борьбу от имени своих сторонников.

«Как я сказал в один прекрасный день во время моей инаугурации, мы не просто передали власть от одной партии к другой. Мы вернули власть вам — достойным гражданам США. Мы смотрели на преступный союз лоббистов и доноров, которые зарабатывали на жизнь, истощали и обескровливали нашу страну. Вот что мы сделали. Мы сломали двери подсобных помещений Вашингтона, где были заключены соглашения, которые закрывали наши компании и забирали у нас работу», — отметил Трамп.

Свои и чужие

Речь была довольно характерной для действующего американского президента. В его риторике было четкое разделение на своих и чужих, отметил в интервью Радио НВ политолог-международник Питер Залмаев.

По словам Залмаева, также чувствуется, что Трамп опасается конкуренции со стороны своего вероятного соперника Джо Байдена. Внутренние замеры, которые проводили республиканцы, показали, что Байден имеет высокий рейтинг, особенно, в таких ключевых штатах как Пенсильвания и Мичиган.

Предыдущие выборы показали, что предсказать результаты очень сложно

Эксперт отметил, предыдущие выборы показали, что предсказать результаты очень сложно. Оба политика имеют высокие шансы.

Однако, против Трампа может сыграть напряженная ситуация на Ближнем Востоке, особенно отношения с Ираном, то, что он так и не отменил систему медицинского страхования Obama Care, а также — неудовлетворительное состояние американских дорог и другой инфраструктуры.

«Трамп не изменил свою стратегию, не перестал пытаться раскалывать Америку и пытаться „выехать“ за счет этого раскола. Объединительного месседжа я в его словах не услышал. Вместо этого я услышал демонизацию политических элит, демонизацию его демократических оппонентов, демонизацию прессы. Трамп выступал на главном стадионе в штате Флорида в духе понятной ему формы фокусника, иллюзиониста, вытаскивающего зайца из шляпы», — отметил Залмаев.

Влияние Украины

На выборах 2020 года Трамп может набрать даже больше голосов, чем на предыдущих. Такое мнение в интервью НВ высказал эксперт по управлению ситуацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что американцы довольны агрессивной внешней политикой президента.

Кроме того, Трамп начал выполнять большинство своих предвыборных обещаний и граждане США осознают, что одной каденции продолжительностью четыре года недостаточно для осуществления масштабных изменений.

По словам Тизенгаузена, праймериз свидетельствуют, что среди демократов наибольший рейтинг сейчас имеет Джо Байден и вероятно именно он будет баллотироваться в 2020 году. Однако свою роль в последующих американских выборах может сыграть Украина. В частности, благодаря расследованию по делу компании Burisma, где раньше работал сын бывшего вице-президента США — Хантер Байден.

Украина вновь может повлиять на выборы в Соединенных Штатах

«Как ни странно, Украина снова может повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Дело Burisma, которое здесь находится, в Украине, которое связано с сыном господина Байденом и приемным сыном господина Керри, может серьезно повлиять на ротацию по этим праймериз. А то, что сигналы отсюда идут, что господин Луценко пишет через Джулиани Трампу, что у вас есть друзья, которые вам могут сильно помочь. Мне кажется, что нас еще ждет сюрприз как раз, и Украина здесь будет ключевую роль играть», — отметил Тизенгаузен.

Весной издание The New York Times сообщало, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани неоднократно встречался с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, чтобы обсудить расследование дела о газодобывающей компании Burisma Group, где работал сын Джо Байдена — Хантер. Отмечалось, что расследование выгодно Трампу и его окружению в связи с тем, что старший Байден планирует баллотироваться на президентских выборах.

Владельцем компании Burisma был экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. В начале 2015 года Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Однако в августе 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело за недостатком улик.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко в интервью Bloomberg сообщил, что Хантер Байден не нарушал украинское законодательство при получении денег от группы компаний Burisma. Луценко рассказал, что планирует предоставить генеральному прокурору США Уильяму Барру подробную информацию о платежах совета директоров компании.