Лидер боснийских сербов Додик выдал Путину орден. В ЕС назвали это «досадной ошибкой»

9 января, 15:53
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Милорад Додик (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Милорад Додик (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Лидер Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик выдал российскому диктатору Владимиру Путину государственный орден. В Евросоюзе уже раскритиковали такое решение.

Об этом сообщает Eunews.

В воскресенье, 8 января, Додик во время празднования Дня республики заочно наградил Путина самым высоким отличием — орденом за «развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС».

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Такое решение Додика вызвало возмущение в Евросоюзе. Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европа осуждает поступок лидера РС.

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«Путин является тем, кто прямо ответственен за незаконную агрессию против Украины. Он является тем, кто отдает приказы, из-за которых украинские мирных жителей убивают и которыми рушится украинская гражданская инфраструктура. Быть на стороне Путина при таких условиях означает изолировать Республику Сербскую и ее власть на международной арене», сказал Стано.

Спикер назвал решение Додика «досадной ошибкой», в то же время отметив, что в ЕС нет места для награждения политиков, приказывающих истребить соседнюю страну и убить ее народ.

Стано добавил, что ЕС будет вынужден предпринять шаги, если Додик продолжит награждать Путина.

https://www.youtube.com/watch?v=N4mWcZan9Hc&ab_channel=RadioNV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Евросоюз Российская пропаганда Милорад Додик

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