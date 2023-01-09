Лидер боснийских сербов Додик выдал Путину орден. В ЕС назвали это «досадной ошибкой» 9 января, 15:53 Милорад Додик (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Лидер Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик выдал российскому диктатору Владимиру Путину государственный орден. В Евросоюзе уже раскритиковали такое решение.

Об этом сообщает Eunews.

В воскресенье, 8 января, Додик во время празднования Дня республики заочно наградил Путина самым высоким отличием — орденом за «развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС».

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Такое решение Додика вызвало возмущение в Евросоюзе. Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европа осуждает поступок лидера РС.

«Путин является тем, кто прямо ответственен за незаконную агрессию против Украины. Он является тем, кто отдает приказы, из-за которых украинские мирных жителей убивают и которыми рушится украинская гражданская инфраструктура. Быть на стороне Путина при таких условиях означает изолировать Республику Сербскую и ее власть на международной арене», сказал Стано.

Спикер назвал решение Додика «досадной ошибкой», в то же время отметив, что в ЕС нет места для награждения политиков, приказывающих истребить соседнюю страну и убить ее народ.

Стано добавил, что ЕС будет вынужден предпринять шаги, если Додик продолжит награждать Путина.