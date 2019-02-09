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"ДНР" открыла свое "представительство" в Вероне - СМИ

Сегодня, 16:30
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В субботу, 9 февраля, в итальянской Вероне открылось "представительство" псевдореспублики "ДНР". Это уже второе такое ведомство в этой стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу "представительства" Пальмарино Дзоккателли.

Он заявил, что их задачей является "распространение правдивой информации о том, что происходит в Донбассе".

Дзоккателли добавил, что лично был в зоне конфликта на востоке Украины не один раз.

"Мы регулярно направляем туда наши делегации, в том числе с участием итальянских политиков. Передаем собранную здесь помощь, лекарства населению", - сказал "представитель".

Напомним, 14 декабря 2016 года в Турине состоялось открытие так называемого "представительства ДНР" в Италии, которое действует при зарегистрированной неправительственной структуре - фонда Магеллан. Основатели "консульства ДНР" в Италии - активисты правых партий - заявили, что целью организации является "содействие международному признанию ДНР" по дипломатическим и институциональным каналам в Италии.

Теги:   Верона ДНР

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