Дело о госизмене: украинские спецслужбы дважды предупреждали Януковича об угрозах со стороны России

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Суд приобщил к делу о госизмене письма Януковичу от СБУ
Фото: Громадське радио

Суд приобщил к делу о госизмене письма Януковичу от СБУ

Служба безопасности предупреждала бывшего президента Украины Виктора Януковича об угрозе со стороны России, говорится в соответствующем документе, которое обвинение приобщило к делу о госизмене, пишет УП.

По словам прокурора Руслана Кравченко, защита пыталась убедить в том, что беглый экс-президент ничего не знал о многочисленных угрозах нацбезопасности.

"У стороны обвинения есть документы, которые опровергают эти утверждения. Они были рассекречены Службой безопасности только 19 марта 2018 года, поступили к стороне обвинения 20 марта и 17 апреля - открыты стороне защиты", - пояснил он.

Оболонский суд Киева присоединил к делу письма главы СБУ, датированные 15 января 2013 годом и 17 февраля 2014 годом об угрозах территориальной целостности Украины со стороны РФ. 

"Письмо от председателя СБУ от 15 января 2013 содержит резолюцию и подпись Януковича. В нем говорится о том, что при президенте РФ создана межведомственная группа, которая должна была обеспечить экономическую, гуманитарную и политической интервенции Украины", - подчеркнул Кравченко. 

Прокурор добавил, что деятельность финансово-промышленных групп и общественных организаций, которые были подконтрольны спецслужбам РФ и представляли угрозу, описана на 50 страницах документа.

Обвинение утверждает, что Янукович знал об угрозах, но не отреагировал.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 года было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.

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