Хантер Байден объяснил неудачное выступление своего отца на дебатах с Трампом

Сын Джо Байдена Хантер возложил вину за провальное участие Джо Байдена в теледебатах против Дональда Трампа в 2024 году на снотворный препарат Амбиен.

Об этом сообщает Reuters.

Он объяснил, что Джо Байден накануне совершил ряд международных визитов и был уставшим.

«Я точно знаю, что произошло на тех дебатах. Он облетел полмира — суммарное расстояние, которое он преодолел, позволило бы трижды облететь земной шар. Ему 81 год, он чертовски устал, ему дают Амбиен, чтобы заснуть, он выходит на сцену и выглядит, как олень в свете фар», — сказал Хантер Байден в интервью.

Байден-старший также объяснял свое неудачное участие в дебатах усталостью, однако не упоминал о снотворном.

«Я решил дважды облететь мир незадолго до дебатов. Я не послушал своих советников… и едва не заснул на сцене», — сказал он в шутку на предвыборном сборе средств в Маклине, штат Вирджиния, через несколько дней после теледебатов.

В недели перед дебатами Джо Байден посетил Францию для участия в торжествах по случаю 80-летия высадки в Нормандии, затем вернулся в США, а затем отправился в Италию на саммит G7. Также 15 июня — за 12 дней до дебатов — он побывал на сборе средств в Лос-Анджелесе.

Перед дебатами он провел несколько дней в Кэмп-Дэвиде, готовясь к противостоянию с Трампом. Его советники частично объясняли слабую форму президента на дебатах простудой.