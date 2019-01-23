Даст окончательный шанс: Тони Блэр поддержал повторный референдум по Brexit 23 января, 22:51 729 Цей матеріал також доступний українською EPA Brexit запланирован на март 2019 года EPA

Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр поддержал проведение нового референдума о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в составе ЕС.

Об этом сообщает DW.

По его словам, "это даст стране окончательный результат".

"Сейчас гораздо более глубокое понимание того, что на самом деле означает Brexit, гораздо лучшее понимание всех связанных с этим вопросов. При таких обстоятельствах не будет бессмысленным спросить граждан, не хотели бы они еще раз обдумать свое решение", - сказал он.

Блэр отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет добиться успеха в вопросе о порядке и условиях Brexit из-за нынешней ситуации в парламенте.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.