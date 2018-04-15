Черногория выбрала президента: победил Мило Джуканович

Мило Джуканович, который 6 раз возглавлял правительство страны и один раз был президентом, победил на президентских выборах в Черногории. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным черногорского Центра мониторинга выборов, политик получил более 53% голосов. Джуканович будет занимать эту должность следующие 5 лет.

"Я убежден, что Черногория подтвердит, что она твердо держится на пути европейского развития", – заявил новоизбранный президент.

Экс-президент Черногории Филип Вуянович пожелал своему преемнику закончить процесс интеграции в Европейский союз, увеличить инвестиции, создать новые рабочие места, а также повысить уровень зарплат и пенсий.

Основным конкурентом Джукановича бул политик Младен Бояничи, который получил около 34,2% голосов.

Его поддержала оппозиция страны и пророссийские группы, которые хотели заморозить членство Черногории в НАТО и провести референдум по этому вопросу, если бы оказались у власти.

За пост главы государства боролись семь кандидатов. Впервые на президентский пост в Черногории претендовала женщина – политик Драґия Вуксанович от Социал-демократической партии.