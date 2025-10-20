Израиль приостановил гуманитарные поставки в сектор Газа

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).



Як зазначається у заяві армії, рішення про припинення гуманітарних поставок ухвалене через порушення режиму припинення вогню. За даними ЦАХАЛ, бойовики відкрили вогонь по ізраїльських військових у південній частині анклаву, внаслідок чого загинули двоє солдатів.

Реклама

У відповідь Ізраїль завдав серію авіаударів по десятках об'єктів, які, за даними армії, належать ХАМАС. Міністерство охорони здоров’я Гази, підконтрольне угрупованню, заявило, що під час атак загинули щонайменше 29 осіб, серед них діти.

Ізраїльська армія також повідомила, що бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльські позиції поблизу міста Рафах, використавши протитанкову ракету. За даними ЦАХАЛ, удари у відповідь були спрямовані на знищення терористичних об'єктів і ліквідацію загрози.

«Терористи відкрили вогонь по ізраїльських військовослужбовцях, які проводили операцію з демонтажу терористичної інфраструктури в районі Рафаха. Армія діятиме рішуче, щоб усунути будь-яку загрозу», — йдеться в офіційному повідомленні ізраїльських військових.

У ЦАХАЛ наголосили, що відповідальність за ескалацію повністю лежить на ХАМАС, який порушив умови домовленостей про припинення вогню. Гуманітарні поставки до Гази залишаються заблокованими до подальшого рішення уряду Ізраїлю.

13 жовтня ХАМАС звільнив 20 останніх живих ізраїльських заручників, яких утримував два роки — з моменту нападу на прикордонні райони Ізраїлю в жовтні 2023 року. Ця домовленість стала частиною угоди про завершення війни в секторі Гази, укладеної за посередництва США.

Зі свого боку Ізраїль звільнив усіх палестинських в’язнів у межах угоди про припинення вогню в Газі.

14 жовтня в заяві ЦАХАЛ і Загальної служби безпеки (ШАБАК) повідомлялося, що співробітники Червоного Хреста забрали у бойовиків ХАМАС ще чотири тіла загиблих ізраїльських заручників.

Того ж дня президент США Дональд Трамп, а також представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали угоду про припинення вогню в Газі.