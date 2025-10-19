США предупредили о возможном нарушении перемирия в Газе со стороны ХАМАС

Соединенные Штаты сообщили странам-гарантам мирного соглашения в Газе о достоверной информации о неизбежном нарушении режима прекращения огня со стороны группировки ХАМАС .

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В Вашингтоне отметили, что «спланированное нападение на палестинских гражданских лиц будет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня», а также «подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям».

«Гаранты требуют от ХАМАС соблюдения своих обязательств по условиям перемирия. Если ХАМАС все же осуществит эту атаку, будут приняты меры для защиты населения Газы и сохранения целостности перемирия», — отмечается в заявлении Госдепа.

США подчеркнули, что вместе с другими гарантами остаются решительными в обеспечении безопасности гражданского населения Газы, поддержании стабильности и дальнейшем продвижении мирного процесса.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Как сообщалось, США разработали мирный план из 20 пунктов для завершения войны между Израилем и ХАМАС. Обе стороны согласились на инициативу.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.