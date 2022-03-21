Борис Джонсон планирует поездку в Киев — Daily Mail 21 марта, 09:23 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Джонсон попросил чиновников изучить практичность и целесообразность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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В то же время сотрудники службы безопасности опасаются возможной поездки британского премьера в Киев, но Джонсон «все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить».

«Если отбросить соображения безопасности, которые очень значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего при личном визите, или это будет ли это просто демонстрация солидарности, и достаточно ли этой причины», — отметили источники издания.



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