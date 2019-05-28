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Украина приближается к безвизу с Мексикой — МИД

Сегодня, 09:26
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Украина приближается к безвизу с Мексикой — МИД - фото

Департамент консульской службы МИД Украины

Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по внедрению безвиза

Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований.

Об этом заявил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Отмечается, что 27 мая прошли полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам.

Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.

«Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики», — рассказал Погорельцев.

Теги:   Безвиз Безвизовый режим Мексика МИД Украины

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