Без ключевых участников: в Буэнос-Айресе открылся саммит G20

В аргентинской столице Буэнос-Айресе открылся саммит двадцати крупнейших экономик мира (G20) на уровне министров иностранных дел.

Как сообщает DW, на встрече отсутствуют некоторые ключевые участники, в частности, госсекретарь США Майк Помпео. Вместо этого он выступит 21 мая в Вашингтоне с речью об иранской стратегии Соединенных Штатов после выхода страны из иранского соглашения. В Буэнос-Айресе США представляет его заместитель Джон Салливан.

Не прилетел на встречу "большой двадцатки" также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Поездка в Аргентину отменена "в связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства", отметили в МИД РФ.

Кроме того, в саммите не участвуют министр иностранных дел Франции Дан-Ив Ле Дриан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Перед началом встречи в Буэнос-Айресе министр иностранных дел Германии Хайко Мас высказался за сохранение соглашения о ядерной программе Ирана. Отказ от этой сделки означал бы "совершенно неопределенное будущее" ядерного оружия, заявил Мас.