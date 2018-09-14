14 сентября 2018, пятница

Берлин - Москве: Альтернативы минскому процессу нет

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Хайко Маас намерен продвигать переговоры в нормандском формате

Хайко Маас намерен продвигать переговоры в нормандском формате

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что минский процесс является единственно приемлемым для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Интерфакс-Украина.

"Понятно, что для нас замены минскому процессу нет. Мы хотим продвинуться вперед в нормандском формате. Россия несет свою ответственность за то, чтобы это оставалось возможным", - сказал Маас.

Глава МИД Германии отметил, что вскоре ожидается новая встреча в нормандском формате на экспертном уровне.

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Нормандская четверка, или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

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