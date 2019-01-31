Беларусь сняла ограничение на число американских дипломатов Сегодня, 18:38 70 Цей матеріал також доступний українською БЕЛТА МИД Беларуси БЕЛТА

Замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко заявил, что Минск снял ограничение на число американских дипломатов.

Об этом Кравченко заявил, выступая на панельной дискуссии Атлантического совета в Вашингтоне 31 января.

По словам дипломата, сейчас идет обсуждение возможности возвращения послов.

"У нас нет графика (возвращения дипломатов - Ред.), мы еще подходим к решению совместно с американской стороной - вернуть послов. Окончательное решение еще не принято. Когда будет принято? Процесс займет месяцы, если не годы. Скорее всего, годы, до того как мы увидим послов в обеих столицах", - цитирует дипломата TUT.by.

Кравченко выразил надежду, что это произойдет раньше, чем позже.



11 января американские СМИ сообщили, что глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

Позже МИД Беларуси подтвердил контакты Макея с руководством Госдепа США, но детали не раскрыл.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла, на уровне временного поверенного. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

Статус дипмиссий был понижен после того, как в 2007–2008 годах США ввели санкции против Минска из-за политических репрессий.

Определенное потепление между Минском и Вашингтоном происходит на фоне резкой риторики президента Александра Лукашенко в адрес РФ.

