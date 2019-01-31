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Беларусь сняла ограничение на число американских дипломатов

Сегодня, 18:38
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БЕЛТА

МИД Беларуси

Замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко заявил, что Минск снял ограничение на число американских дипломатов. 

Об этом Кравченко заявил, выступая на панельной дискуссии Атлантического совета в Вашингтоне 31 января.

По словам дипломата, сейчас идет обсуждение возможности возвращения послов.

"У нас нет графика (возвращения дипломатов - Ред.), мы еще подходим к решению совместно с американской стороной - вернуть послов. Окончательное решение еще не принято. Когда будет принято? Процесс займет месяцы, если не годы. Скорее всего, годы, до того как мы увидим послов в обеих столицах", - цитирует дипломата TUT.by.

Кравченко выразил надежду, что это произойдет раньше, чем позже.

11 января американские СМИ сообщили, что глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

Позже МИД Беларуси подтвердил контакты Макея с руководством Госдепа США, но детали не раскрыл.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла, на уровне временного поверенного. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

Статус дипмиссий был понижен после того, как в 2007–2008 годах США ввели санкции против Минска из-за политических репрессий.  

Определенное потепление между Минском и Вашингтоном происходит на фоне резкой риторики президента Александра Лукашенко в адрес РФ.

Теги:   Беларусь США

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