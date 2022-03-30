В Азербайджане объявлен в международный розыск депутат Госдумы РФ за призыв к ядерному удару по Баку 30 марта, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Михаил Делягин (Фото:Михаил Делягин / Facebook)

Азербайджан объявил в международный розыск по линии Интерпола главу комитета Государственной думы России по экономической политике Михаила Делягина за призыв к ядерному удару по Баку.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что 28 марта в эфире российского пропагандистского телеканала Россия-1 Делягин выступил с призывом к открытой агрессивной войне против Азербайджана.

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«Делягин открыто призвав к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики, выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Делягин также провел соответствующий опрос общественного мнения в социальной сети.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана проводится расследование, поскольку высказывания депутата признаны противоречащими принципам сотрудничества двух стран. В деяниях Делягина найдены признаки нарушения закона по трем статьям УК — открытые призывы через СМИ к ведению агрессивной войны, угроза совершением акта терроризма; разжигание национальной ненависти.

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