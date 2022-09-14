«Может, и они нам помогут»: «клоун» Лукашенко решил нарубить дров для «замерзающей» Европы — видео 14 сентября, 14:37 Александр Лукашенко снял скетч, в котором пообещал Европе свою «помощь» (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко устроил настоящую клоунаду в попытке «потроллить» страны ЕС, столкнувшиеся с энергетическим кризисом из-за газового шантажа со стороны Кремля.

Для этого он снял скетч, в котором принялся рубить дрова для якобы «замерзающей» Европы.

«Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может и они когда-то нам помогут…», — размечтался узурпатор, обращаясь к одному из своих миньонов.

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При этом Лукашенко вспомнил и ненавистных ему президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого, выразив надежду, что, если он поможет им дровами, они «одумаются».

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