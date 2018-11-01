Freedom House: В мире снижается уровень свободы в Интернете

В мире снижается уровень свободы в Интернете, говорится в отчете международной неправительственной организации Freedom House.

В связи с подъемом цифрового авторитаризма Интернет могут использовать как для того, чтобы подорвать демократические системы, так и для дестабилизации диктатур.

Глобальный уровень свободы в Интернете снижается уже восемь лет подряд. Все чаще в странах принимают законы, которые ограничивают онлайн-медиа под лозунгом борьбы с "фейковыми новостями", а также увеличивают уровень надзора за пользователями, получая неограниченный доступ к их данным. Среди 65 стран, которые фигурируют в нынешнем исследовании, в 26 странах наблюдалось ухудшение свободы в Интернете.

Оценка статуса свободы в разных странах проводилась по 100-балльной шкале, где ноль обозначает страны с наиболее свободным Интернетом, а 100 - наименее свободным. Украина получила 45 баллов. Статус свободы Интернета в Украине определен как "частично свободный".

В категории препятствия доступа в Интернете Украина набрала девять баллов, ограничение контента - 16, нарушение пользовательских прав — 20.