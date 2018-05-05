Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Врачи говорят, что Буш-старший чувствует себя хорошо

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего поздно вечером 4 мая выписали из больницы. Об этом сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter.

President @GeorgeHWBush was discharged from @MethodistHosp after treatment for an infection. His doctors report he is doing well and is happy to return home. - Jim McGrath (@ jgm41) 4 мая 2018 г.

Бывший президент США 93-летний Джордж Буш-старший вернулся из больницы в Хьюстоне, где он находился около двух недель из-за инфекционного заболевания, сообщил представитель семьи. Макгарт написал, что Буш-старший хорошо себя чувствует и рад возвращению домой.

Экс-президент передвигается на инвалидной коляске и электрическом самокате из-за болезни Паркинсона, а в последние годы требует лечения дыхательных путей.

Джорджа Буша-старшего госпитализировали 22 апреля после участия в похоронах его жены, бывшей первой леди США Барбары Буш, которая умерла 17 апреля.